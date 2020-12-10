Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 10 декабря.

Мероприятие пройдет в формате онлайн 11 декабря. Лидеры обсудят ситуацию с коронавирусом, варианты противодействия инфекции, а также развитие интеграции.

В пресс-службе пояснили, что участники встречи обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Кроме того, будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС.

Читайте также: Путин заявил о рисках ухудшения ситуации на рынке труда в России