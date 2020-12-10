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Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 10 декабря.

Мероприятие пройдет в формате онлайн 11 декабря. Лидеры обсудят ситуацию с коронавирусом, варианты противодействия инфекции, а также развитие интеграции.

В пресс-службе пояснили, что участники встречи обсудят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Кроме того, будут затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС.

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