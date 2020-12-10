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Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году
Фото: Из личного архива Варвары Болондаевой

Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество

Крым и Севастополь не планируют вводить курортный сбор в 2021 году, сообщает РИА Новости.

— Не планируется. Мораторий будет продлен,— ответил на вопрос журналистов о возможности введения курортного сбора в Крыму в 2021 году министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Севастополь в свою очередь не планирует присоединяться к эксперименту по его введению.

— В настоящее время таких решений не принято — о введении курортного сбора, — подтвердила информацию вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. Она напомнила, что Севастополь не присоединялся к эксперименту по введению курортного сбора.

Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора отложено до 1 мая 2021 года.

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