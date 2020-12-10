Пекин объявил об ответных санкциях в отношении американских чиновников

Фото: twitter.com/XHNews

Власти Китая приняли решение о вводе ответных ограничительных мер в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в четверг, 10 декабря.

При этом Чуньин в ответ на просьбу назвать имена американских чиновников, в отношении которых будут введены санкции, заявила, что «эти лица сами прекрасно знают». Кроме того, дипломат уточнила, что Пекин принял решение отозвать безвизовый режим на временный въезд в Гонконг и Макао для владельцев американских дипломатических паспортов.

Она также призвала Вашингтон немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и не идти дальше по этому «ошибочному и опасному пути», передает РИА Новости.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей из-за Гонконга. Отмечалось, что рестрикции означают арест имущества и банковских средств включенных в список на территории США. Кроме того, санкции подразумевают запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США.

Читайте также: В США назвали причину «акустической атаки» против дипломатов на Кубе и в Китае