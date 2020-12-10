Сергей Собянин открыл новое здание для работы мировых судей района Раменки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московского городского суда Михаил Птицын осмотрели капитально отремонтированное здание для размещения трех судебных участков мировых судей района Раменки. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Собянина, за последние годы были реконструированы десятки помещений для мировых судей. Власти Москвы обеспечили всю систему мировых судей новой информационной и компьютерной системой, а также мебелью. Здание находится на Мичуринском проспекте.

Собянин подчеркнул, что свыше 70 процентов всех дел, поступающих в суды общей юрисдикции, рассматриваются мировыми судьями. Система мировых судей в столице является одной из самых крупных. Судьи несут колоссальную нагрузку.

— Огромное количество москвичей, которые постоянно обращаются по тем или иным проблемам или для решения тех или иных исков, с которыми приходится обращаться в суды. И от того, в каких условиях находятся мировые судьи, во многом зависит и комфорт тех, кто приходит сюда, — заявил мэр Москвы.

Михаил Птицын поблагодарил Сергея Собянина за новое здание для мировых судей. Он пожелал успехов работающему здесь коллективу.

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