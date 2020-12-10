Сергей Собянин утвердил проект планировки промзоны в Южном Бутове
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки части территории промзоны ЮБ-1 в границах производственной зоны «Южное Бутово».
Согласно документу, проект распространяется на территорию площадью 103,15 гектара в районе Южное Бутово, на которой размещены производственные, коммунально-складские объекты, гаражи.
В соответствии с проектом на площади более 600 тысяч квадратных метров будут построены многоквартирные дома, здания образовательных и здравоохранительных организаций, общественные объекты, а также обустроена улично-дорожная инфраструктура.
Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на Озерной улице.
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