Сергей Собянин утвердил проект планировки промзоны в Южном Бутове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Южное Бутово Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки части территории промзоны ЮБ-1 в границах производственной зоны «Южное Бутово».

Согласно документу, проект распространяется на территорию площадью 103,15 гектара в районе Южное Бутово, на которой размещены производственные, коммунально-складские объекты, гаражи.

В соответствии с проектом на площади более 600 тысяч квадратных метров будут построены многоквартирные дома, здания образовательных и здравоохранительных организаций, общественные объекты, а также обустроена улично-дорожная инфраструктура.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на Озерной улице.

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