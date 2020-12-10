«Жалеем Инну Михайловну»: «Ленком» на время отменил спектакли с Чуриковой

Актриса Инна Чурикова

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер временно отменил спектакли с участием народной артистки Инны Чуриковой. Эта мера была принята, чтобы избежать заражения находящейся в группе риска актрисы коронавирусом.

— Мы жалеем Инну Михайловну Чурикову ... — спектакли с ее участием сейчас изъяли из репертуара. Потому что нам будет очень жалко, если, не дай бог, что-то случится с нашей прелестной, уникальной артисткой, — рассказал Варшавер.

Напомним, народный артист РСФСР Александр Збруев уже переболел коронавирусной инфекцией. Тем не менее, по словам директора театра, они соблюдают все меры предосторожности, чтобы минимизировать контакты актера, уточнил ТАСС.

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