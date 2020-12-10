СМИ: Актер Самойлов был болен коронавирусом

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У скончавшегося 9 декабря 68-летнего актера Александра Самойлова был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первые симптомы появились у заслуженного артиста еще 2 ноября. Спустя время его доставили в больницу с диагнозом «пневмония». 13 ноября Самойлова перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, уточнил источник.

О смерти Александра Самойлова сообщили на сайте МХАТ имени Горького 9 декабря, отметив, что он скончался после продолжительной болезни.

Ведущая актриса театра Ольга Дубовицкая рассказала «Вечерней Москве», что потрясена известием о смерти коллеги.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерове в семье актеров. В 1977 году поступил в ГИТИС, был принят в труппу Театра им. Маяковского. Затем служил в Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А. Н. Островского. С 1994 года Самойлов играл во МХАТе имени Горького. Его актерская биография насчитывает более 40 ролей в кино и сериалах, среди которых «Сицилианская защита», «На безымянной высоте», «Глухарь», «След» и «Марш Турецкого».

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