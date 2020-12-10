Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 11 и 12 декабря

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Крёкшино Карта всех событий

Расписание ряда электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 11 и 12 декабря. Об этом сообщили на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Данные меры связаны с проведением путевых работ на станции Крекшино, которые пройдут с 22:45 11 декабря до 09:45 12 декабря. Из расписания будут выведены некоторые вечерние и утренние электрички. Для удобства пассажиров запустят компенсационные автобусы.

ЦППК призвала учитывать эту информацию при планировании поездок.

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