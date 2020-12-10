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Россиянам предложили поучаствовать в конкурсе на лучший рецепт новогоднего салата
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россиянам предложили поучаствовать в конкурсе на лучший рецепт новогоднего салата

Оксана Васильева

Афиша

Шеф Константин Ивлев объявил старт конкурса на лучший рецепт традиционных новогодних блюд — салата оливье и селедки под шубой. Он пройдет с 5 по 24 декабря.

Конкурс проходит в онлайн-формате, так что предложить свой рецепт может любой желающий.

Кроме того зрителей ждет мастер-класс от шефа, а также эфиры, во время которых повар поделится кулинарными лайфхаками.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно с 5 по 24 декабря выложить в свои социальные сети рецепт одного из блюд — салата оливье или сельди в дубленке (сельди под шубой), дополнив публикацию хештегами #оливьетаз или #селедкавдубленке.

Результаты и ход конкурса можно посмотреть на сайте мероприятия.

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Конкурсповар#рецепты
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