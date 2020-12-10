Голикова уточнила правила по употреблению алкоголя при вакцинации от COVID

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Запрета на употребление алкоголя при вакцинации от коронавирусной инфекции нет, речь идет об ограничении его употребления. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 10 декабря, во время брифинга.

— Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, ну, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя, — пояснила Голикова.

Она отметила, что это важно для формирования того иммунитета, «который мы все ждем», передает РИА Новости.

Ранее Голикова сообщила, что примерно 6,9 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Власти Москвы обсудят вопрос преференций для привившихся от коронавируса