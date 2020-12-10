Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова заявила, что РФ не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова заявила, что РФ не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Россия не скрывает статистику смертности пациентов с подтвержденным коронавирусом и регулярно ее публикует. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга в четверг, 10 декабря.

Она пояснила, что статистика публикуется регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода. По ее словам, оперативный штаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии.

— Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID, — передает слова Голиковой РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что примерно 6,9 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Голикова уточнила правила по употреблению алкоголя при вакцинации от COVID

статистикаТатьяна Голиковакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте