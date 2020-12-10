Голикова заявила, что РФ не скрывает статистику смертности пациентов с коронавирусом

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Россия не скрывает статистику смертности пациентов с подтвержденным коронавирусом и регулярно ее публикует. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга в четверг, 10 декабря.

Она пояснила, что статистика публикуется регулярно по истечении 40 дней после отчетного периода. По ее словам, оперативный штаб публикует статистику о новых случаях COVID-19 без изменения методологии.

— Но мы публикуем эту статистику как статистику умерших в ежедневном режиме исключительно при наличии однозначного диагноза смерти от COVID, — передает слова Голиковой РИА Новости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что примерно 6,9 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля.

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