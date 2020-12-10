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Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Красногорске
Фото: duma.mos.ru / Московская городская Дума

Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Красногорске

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, посёлок Светлые Горы, 1 Карта всех событий

Прокуратура Московской области начала проверку по факту пожара в лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске. Об этом в четверг, 10 декабря, заявили в пресс-службе ведомства.

Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел по адресу поселок Светлые Горы, дом 1. Кровля и второй этаж здания оказались полностью охвачены огнем. Часть кровли обрушилась. В пресс-службе ФМБА заявили, что информации о погибших нет. Опасных и ядовитых веществ в здании не было.

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Московская областьПрокуратурапроверка
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