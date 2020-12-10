Депутаты Мосгордумы приняли закон о бюджете Москвы на 2021–2023 годы

Фото: Предоставлено пресс-центром Мосгордумы

Депутаты Московской городской Думы приняли закон о столичном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов с учетом поправок, одобренных редактором. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам руководителя Департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, поправки нацелены прежде всего на увеличение расходов социальной направленности. В частности, предлагается направить пять миллиардов рублей на повышение расходов на проведение капитального ремонта медицинских учреждений и приведение их к новому московскому стандарту. Кроме того, миллиард рублей будет направлен на проведение ремонтно-реставрационных работ в зрительных залах столичных театров и 500 миллионов рублей на увеличение финансирования проекта «Московские библиоцентры».

Общий объем доходов бюджета Москвы в 2021 году составит два триллиона 642 миллиарда 739,8 миллиона рублей, в 2022 году — два триллиона 895 миллиардов 3,6 миллиона рублей, а в 2023 году — три триллиона 161 миллиард 296,6 миллиона рублей.

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