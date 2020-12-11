Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Футболисты ЦСКА завершили игры в Лиге Европы поражением от хорватского «Динамо»
Встреча группы K, прошедшая в Загребе в четверг, завершилась со счетом 3:1 / Фото: instagram.com/pfc_cska/

Футболисты ЦСКА завершили игры в Лиге Европы поражением от хорватского «Динамо»

Юлия Курганова

Спорт

Футбольный клуб ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы поражением в гостях от загребского «Динамо».

Встреча группы K закончилась в четверг, 10 декабря, со счетом 3:1 в пользу хорватской команды. У победителей голы забили Йошко Гвардиол (28-я минута), Мислав Оршич (41) и Лирим Кастрати (75). У москвичей отличился Кристиян Бистрович (77).

Армейцы заняли четвертое место в группе с 3 очками. Загребское «Динамо» финишировало на первой строчке с 14 очками.

ЦСКА стал первым российским клубом в истории Лиги Европы, который не смог одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.

Читайте также: «Краснодар» завершил участие в Лиге чемпионов ничьей с «Челси»

матч Лиги Европыпроигрыш в гостяхЦСКА
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте