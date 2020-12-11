Футболисты ЦСКА завершили игры в Лиге Европы поражением от хорватского «Динамо»

Встреча группы K, прошедшая в Загребе в четверг, завершилась со счетом 3:1 / Фото: instagram.com/pfc_cska/

Футбольный клуб ЦСКА завершил выступление в групповом этапе Лиги Европы поражением в гостях от загребского «Динамо».

Встреча группы K закончилась в четверг, 10 декабря, со счетом 3:1 в пользу хорватской команды. У победителей голы забили Йошко Гвардиол (28-я минута), Мислав Оршич (41) и Лирим Кастрати (75). У москвичей отличился Кристиян Бистрович (77).

Армейцы заняли четвертое место в группе с 3 очками. Загребское «Динамо» финишировало на первой строчке с 14 очками.

ЦСКА стал первым российским клубом в истории Лиги Европы, который не смог одержать ни одной победы в шести матчах своей группы.

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