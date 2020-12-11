«Нежность и чувственность»: Гагарина предстала в топе и в облегающих шортах

Полина Гагарина порадовала фанатов смелым видео / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Полина Гагарина на своей странице в социальной сети опубликовала видео, на котором предстала в смелом образе. Она позировала на стуле в светлом топе-корсете и нюдовых микрошортах.

Артистка в ролике принимала чувственные позы, демонстрируя изгибы своей фигуры.

— Уже сегодня в 00:00 наступит моя зима, — написала Гагарина под постом в Instagram.

Многочисленные фанаты певицы восхитились роликом и засыпали ее комплиментами. Большинство поклонников отметили, что звезда обладает идеальной фигурой и выглядит очень нежной.

«Нежность и чувственность»; «Так женственно, так нежно, просто восторг!»; «Самая красивая, прекрасная, чудесная, гениальная», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Полины Гагариной не исключил возможности нового брака. Он признался, что продолжает верить в любовь, и семья для него по-прежнему является главной ценностью.

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