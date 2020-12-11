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Климова показала, как ее младшая дочь наряжает елку
Фото: instagram.com/klimovagram

Климова показала, как ее младшая дочь наряжает елку

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Екатерина Климова порадовала поклонников семейными фотографиями. Она показала подписчикам в социальной сети Instagram в разделе Stories снимки дочери, пятилетней Бэллы около новогодней елки.

На одном из кадров девочка позирует возле главного праздничного символа, на другом — вешает игрушку на дерево.

Климова показала, как ее младшая дочь наряжает елкуФото: instagram.com/klimovagram/

Фанаты артистки с интересом наблюдают за тем, как наследница звезды растет, и вместе с мамой радуются ее успехам. Новые фото не смогли оставить фолловеров равнодушными — они умилились малышкой.

Ранее Екатерина Климова поделилась трогательным видео с дочкой. На кадрах видно, как 5-летняя дочь звезды Белла делает своей маме прическу и надевает ей на голову самодельную корону.

Читайте также: «Постоянно что-то пропускаешь»: Екатерина Климова рассказала о семейных трудностях

дочьновогодняя елкаЕкатерина Климова
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