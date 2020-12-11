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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5920 пациентов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5920 пациентов

Юлия Ямпольская

Город

В столице от коронавируса вылечились 5920 пациентов за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что число людей, вылечившихся от инфекции в столице, увеличилось до 518 889 человек.

Ранее ученый назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России. Он отметил, что «суперраспространителем» носителя коронавируса делают не особенности его организма, а условия, в которых он находится.

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