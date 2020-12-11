Число закрытых на карантин школ в России достигло 113

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Еще пять школ ушли на карантин из-за коронавируса за минувшие сутки. Об этом Министерство просвещения России сообщило в пятницу, 11 декабря.

— Всего в 113 школах в 34 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — указано в публикации ведомства в его Telegram-канале.

В процентном соотношении речь идет о 0,28 процента от всех российских школ, временно переставших принимать учеников из-за угрозы распространения инфекции.

При этом среди отдельных классов закрытые на карантин достигают 1,19 процента от общего количества, добавили в Минпросвещения.

Напомним, в четверг, 10 декабря, сообщалось о 108 средних общеобразовательных учреждениях, отправившихся на карантин из-за ковида.

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