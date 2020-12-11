«Диагноз какой-то»: Власова ответила на слова Цымбалюк-Романовской о смерти Джигарханяна
Экс-супруга покойного Армена Джигарханяна Татьяна Власова опровергла слова бывшей возлюбленной артиста Виталины Цымбалюк-Романовской о том, что актер мучился перед смертью. Этим она поделилась в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Власова заявила, что последняя жена Джигарханяна оболгала артиста.
— По-моему, у нее диагноз какой-то. Ну, как можно столько врать? — возмутилась она.
Экс-супруга артиста пояснила, что приехала ухаживать за Джигарханяном во время пандемии. По ее словам, актер, зная, что скоро уйдет из жизни, не жаловался на боль и даже шутил с друзьями.
— Но не было таких: «Я умираю, прощайте». Таких слов не было совсем, — уточнила Власова.
В последние месяцы жизни Джигарханяна они с экс-супругой были вместе.
—Все время говорил, что он меня любит. Мне почему-то не верят. Наверное, он говорил то, что чувствовал, — призналась Татьяна Власова.
Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище в столице.
Позднее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна. По ее словам, страдания, которые испытывал артист на склоне лет, «безусловно связаны с его окружением».
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