«Диагноз какой-то»: Власова ответила на слова Цымбалюк-Романовской о смерти Джигарханяна

Татьяна Власова и Армен Джигарханян / Фото: instagram.com/st_jigar

Экс-супруга покойного Армена Джигарханяна Татьяна Власова опровергла слова бывшей возлюбленной артиста Виталины Цымбалюк-Романовской о том, что актер мучился перед смертью. Этим она поделилась в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Власова заявила, что последняя жена Джигарханяна оболгала артиста.

— По-моему, у нее диагноз какой-то. Ну, как можно столько врать? — возмутилась она.

Экс-супруга артиста пояснила, что приехала ухаживать за Джигарханяном во время пандемии. По ее словам, актер, зная, что скоро уйдет из жизни, не жаловался на боль и даже шутил с друзьями.

— Но не было таких: «Я умираю, прощайте». Таких слов не было совсем, — уточнила Власова.

В последние месяцы жизни Джигарханяна они с экс-супругой были вместе.

—Все время говорил, что он меня любит. Мне почему-то не верят. Наверное, он говорил то, что чувствовал, — призналась Татьяна Власова.

Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище в столице.

Позднее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о мучительной смерти Джигарханяна. По ее словам, страдания, которые испытывал артист на склоне лет, «безусловно связаны с его окружением».

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