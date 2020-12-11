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Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с девочкой, которую мог бить дядя
Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Омбудсмен Москвы разберется в ситуации с девочкой, которую мог бить дядя

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Девочка, которой мог наносить побои ее дядя, не живет с мамой с февраля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская в пятницу, 11 декабря.

Она рассказала, что выяснит причину, по которой школа не отреагировала на ситуацию.

— Мать этой девочки с февраля не живет дома, и ребенок фактически остался без родителей, с одним родственником, который ее так воспитывал. Я планирую поехать в школу и разобраться, почему школа не дала знать органам опеки о том, что у девочки такая семейная ситуация, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 8 декабря у десятилетней девочки сотрудники школы обнаружили телесные повреждения. Со слов ребенка, с февраля 2020 года к ней применял насилие родной дядя, который проживает с семьей в квартире на Рублевском шоссе.

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