Почти 70 нарушителям масочного режима в трех столичных ТЦ выписали штрафы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

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Около 70 посетителей трех торговых центров на севере Москвы были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Рейды прошли в торговых центрах «Европолис Ростокино», «Водный» и «Речной». В результате было составлено 68 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.

Напомним, пребывание в столичных торговых центрах возможно только в маске и перчатках. Эти меры необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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