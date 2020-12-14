Почти 70 нарушителям масочного режима в трех столичных ТЦ выписали штрафы
Около 70 посетителей трех торговых центров на севере Москвы были оштрафованы за отсутствие масок и перчаток. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.
Рейды прошли в торговых центрах «Европолис Ростокино», «Водный» и «Речной». В результате было составлено 68 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозит штраф до четырех тысяч рублей.
Напомним, пребывание в столичных торговых центрах возможно только в маске и перчатках. Эти меры необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Владимир Ефимов: Запас прочности в здравоохранении Москвы позволяет не вводить новые ограничения