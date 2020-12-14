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Курс евро вырос на Мосбирже до 88,74 рубля
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро вырос на Мосбирже до 88,74 рубля

Евгения Звощик

Экономика

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 1,69 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в понедельник, 14 декабря.

Таким образом курс евро составил 88,74 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» снизился на 12,73 копейки и достиг показателя 73,04 рубля.

Ранее эксперт спрогнозировал укрепление курса рубля.

Читайте также: Обвал или укрепление: экономисты разошлись в прогнозах курса рубля на 2021 год

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