Курс евро вырос на Мосбирже до 88,74 рубля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи вырос на 1,69 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в понедельник, 14 декабря.

Таким образом курс евро составил 88,74 рубля. В свою очередь средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» снизился на 12,73 копейки и достиг показателя 73,04 рубля.

Ранее эксперт спрогнозировал укрепление курса рубля.

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