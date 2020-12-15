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ФСБ помогла пресечь попытку взрыва в общественном месте в Южной Осетии
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

ФСБ помогла пресечь попытку взрыва в общественном месте в Южной Осетии

Евгения Звощик

Происшествия

Службы госбезопасности Южной Осетии при содействии Федеральной службы безопасности России предотвратили попытку взрыва в общественном месте в Цхинвале. Об этом сообщили в Комитете государственной безопасности Южной Осетии во вторник, 15 декабря.

Отмечается, что организатор попытки взрыва был задержан. В ходе осмотра его места жительства силовики обнаружили автомат, три штык-ножа, патроны и другие виды оружия. В комитете добавили, что правоохранители продолжают реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что шесть правоохранителей пострадали в результате самоподрыва неизвестного, попытавшегося прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия в Карачаево-Черкесии.

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угроза взрываФСБ РФЮжная Осетия
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