Озвучены сроки открытия первых обновленных поликлиник в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Первые столичные поликлиники, прошедшие программу реконструкции, откроются на следующей неделе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в четверг, 16 декабря, выступая с отчетом в Мосгордуме.

— Уже на следующей неделе после реконструкции и переоснащения будут открыты первые обновленные поликлиники, — цитирует РИА Новости главу города.

Он уточнил, что в Москве продолжается внедрение собственного стандарта амбулаторной помощи. Его будут и дальше распространять и совершенствовать, чтобы обеспечить шаговую доступность востребованных специалистов и максимальный комфорт обслуживания в поликлиниках.

Также Собянин обратил внимание, что до 2023 года в столице будут реконструированы 135 поликлиник.

Ранее глава города сообщил, что десять миллиардов рублей заложили в бюджет Москвы на закупку вакцины от COVID-19.

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