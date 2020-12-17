Захватившего заложников во Франции мужчину нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов Франции обнаружили тело мужчины, который захватил заложников недалеко от Парижа.
Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в коммуне Домон недалеко от Парижа. По неподтвержденным данным, пострадали два человека.
Как уточнили в жандармерии, мужчина взял в заложники свою жену. И он, и женщина найдены мертвыми.
Подробности происшествия выясняются, сообщает РИА Новости.
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