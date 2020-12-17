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Захватившего заложников во Франции мужчину нашли мертвым
Фото: twitter.com/cestrosi / Официальный аккаунт мэра Ниццы Кристиана Эстрози

Захватившего заложников во Франции мужчину нашли мертвым

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Франции обнаружили тело мужчины, который захватил заложников недалеко от Парижа.

Ранее сообщалось, что мужчина захватил заложников в коммуне Домон недалеко от Парижа. По неподтвержденным данным, пострадали два человека.

Как уточнили в жандармерии, мужчина взял в заложники свою жену. И он, и женщина найдены мертвыми.

Подробности происшествия выясняются, сообщает РИА Новости.

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Франциязаложники
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