Синоптик предупредил о похолодании со следующей недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с начала следующей недели жителей европейской части России ожидает похолодание.

Как уточнил Вильфанд, в столице температура будет до конца недели высокой — заметно теплее нормы. Днем ожидается от нуля до плюс двух градусов, по ночам — три–пять градусов ниже нуля.

Однако с понедельника, 21 декабря, прогнозируется снижение температуры: ночью — от минус трех до минус восьми, днем — от минус двух до минус четырех. Метеорологи обещают похолодание на два–три градуса.

Такая тенденция ожидается во всем Центральном федеральном округе, а также на юге Европейской России. В частности, в Ростове-на-Дону по ночам столбики термометров опустятся до пяти–десяти градусов ниже нуля. Это на четыре–шесть градусов ниже климатической нормы.

На севере Центрального федерального округа прогнозируются мокрый снег, гололед. В Карелии синоптики обещают снег с дождем, в Коми — сильный ветер со скоростью до 21 метра в секунду, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года из-за глобального потепления.

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