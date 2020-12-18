Нурмагомедов стал лучшим иностранным спортсменом мира по версии BBC

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом мира 2020 года по версии BBC.

Нурмагомедов является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Последний (третий по счету) раз он защитил титул победой в бою с американцем Джастином Гэтжи.

Всего 32-летний спортсмен одержал 29 побед в ММА и при этом не заработал ни одного поражения.

Заметим, что за звание лучшего иностранного спортсмена мира 2020 года по версии Би-би-си также боролся баскетболист Леброн Джеймс. Американский игрок НБА был признан лучшим спортсменом мира 2020 года по версии The International Business Times, тогда как Нурмагомедова издание разместило на второй строчке рейтинга.

На почетное звание от BBC также претендовали прыгун с шестом Арман Дюплантис из Швеции, американский гольфист Дастин Джонсон, футболистка Венди Ренар из Франции и ирландская боксерша Кэти Тейлор.

В разные годы британская телерадиовещательная организация называла лучшими спортсменами прыгуна в высоту Валерия Брумеля, гимнастку Ольгу Корбут, фигуристов Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.

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