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Евро превысил отметку в 90 рублей впервые с начала декабря
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Евро превысил отметку в 90 рублей впервые с начала декабря

Ростислав Зубков

Экономика

Курс рубля ускорил падение перед выходными, свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже.

По имеющимся данным на 11:52 по столичному времени, курс доллара расчетами «завтра» поднимался на 64 копейки — до 73,47 рубля. Тем временем евро установился на психологически значимом уровне — 90,04 рубля (плюс 69 копеек). Европейская валюта преодолела рубеж в 90 рублей впервые с 7 декабря.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

Читайте также: Курс рубля удивит россиян в 2021 году

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