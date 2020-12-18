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Милонов предрек вымирание коренного населения Швейцарии
Фото: youtube.com

Милонов предрек вымирание коренного населения Швейцарии

Олег Сыров

Внешняя политика

Коренное население Швейцарии, как и остальных стран Европы, обречено на вымирание, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Так он прокомментировал «Вечерней Москве» известие о том, что швейцарский парламент в пятницу, 18 декабря, одобрил законопроект, разрешающий однополые браки с последующим усыновлением детей.

Политик заявил, что Швейцария ничем не отличается от своих соседей. Эта страна всегда обслуживала «так называемые европейские интересы», утверждает Милонов. Он напомнил, что изначально Швейцария хранила деньги других стран. Сегодня, по словам депутата, это перестало быть одной из главных особенностей страны.

— Швейцария — как все в Европе: и там насаждают однополые отношения. Безумные либералы и социалисты, которые в Швейцарии лоббируют подобные законы, не могут не понимать последствий. Может быть, местные и предадутся сомнительным радостям подобного разнообразия интимных отношений, а вот приезжающие в страну мигранты этого терпеть не станут! — заявил Милонов.

Парламентарий уверен, чем больше в Швейцарии распространится гомосексуализм, тем меньше станет коренных жителей. Аргументировал он свое утверждение просто: гомосексуалист не может родить ребенка.

— Они могут забирать детей у здоровых семей, проводить искусственное оплодотворение, но вырастят с огромной долей вероятности ребенка с психологическими проблемами — такими же, как и у них. Приезжающие мигранты рожают по 7–8 детей. Это будущие хозяева Европы, — сказал собеседник «ВМ».

Милонов добавил, что право на существование и обладание страной имеют те, чья жизнь основана на традиционных ценностях. Общество, которое превозносит Содом, обречено и исчезнет естественным путем, убежден политик.

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ШвейцарияВиталий Милонов
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