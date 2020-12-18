Омбудсмен Москвы рассказала о новогодних выплатах на детей

Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о новогодних выплатах на детей в беседе с Nation News.

— То, что сейчас идет планомерная поддержка семей с детьми, — это хорошо, но мне кажется, нужно еще больше помогать. В нынешней ситуации, когда люди теряют работу, их нужно поддерживать. Особенно семьи с детьми, — считает Ярославская.

Как уточнила эксперт, на данный момент пособия выплачиваются без задержек, так как система выплат уже отлажена.

По сообщению Пенсионного фонда, за новогодними выплатами родителям специально никуда обращаться не нужно — выплаты поступят в декабре автоматически.

Ранее «Москва 24» рассказала, что детям из малообеспеченных семей Подмосковья вручили подарки к школе. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что ребята из Можайского района получили портфели со всем необходимым для учебы.

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