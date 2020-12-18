Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 61,03 копейки и составил 73,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 49 866 сделок на сумму 215 миллиардов 782,286 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 84,70 копейки. Стоимость европейской валюты составляет 90,06 рубля. Всего на ЕТС было заключено 7868 сделок на сумму 38 миллиардов 712,274 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

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