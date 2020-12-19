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Движение на МКАД в районе Осташковской улицы ограничено после аварии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение на МКАД в районе Осташковской улицы ограничено после аварии

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Осташковская улица Карта всех событий

Движение на МКАД в районе улице Осташковская ограничено до двух полос из-за аварии. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале в субботу, 19 декабря.

Уточняется, что на внутренней стороне 92 километра МКАД легковая машина совершила столкновение с дорожными работами и впоследствии перевернулась.

В настоящее время движение осуществляется по двум левым рядам.

Ранее сообщалось, что движение восстановили после ДТП на Ленинградском проспекте. Ранее в этом районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, из-за чего было затруднено движение на двух полосах.

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