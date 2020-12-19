Росздравнадзор проверит ковидный госпиталь в Курске, где сломался газификатор

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росздравнадзор проверит качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусом, в госпитале Курска, где сломался газификатор. Информация об этом в субботу, 19 декабря, появилась на сайте ведомства.

В среду, 16 декабря, СМИ сообщили о смерти 14 пациентов перепрофилированного в «ковидный» госпиталь роддома в Курске. Уточняется, что там произошел сбой подачи кислорода. По информации РИА Новости, сбой произошел в работе газификатора.

— По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу.

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