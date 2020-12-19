Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Росздравнадзор проверит ковидный госпиталь в Курске, где сломался газификатор
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росздравнадзор проверит ковидный госпиталь в Курске, где сломался газификатор

Юлия Ямпольская

Общество

Росздравнадзор проверит качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусом, в госпитале Курска, где сломался газификатор. Информация об этом в субботу, 19 декабря, появилась на сайте ведомства.

В среду, 16 декабря, СМИ сообщили о смерти 14 пациентов перепрофилированного в «ковидный» госпиталь роддома в Курске. Уточняется, что там произошел сбой подачи кислорода. По информации РИА Новости, сбой произошел в работе газификатора.

— По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ назвал регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 20 процентов коек для больных COVID-19 свободны в России

городской госпиталькоронавирусКурск
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Дом-2» не закроют, не надейтесь

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Все мнения
О проекте