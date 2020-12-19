Еще 77 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 77 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 394 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в субботу, 19 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что прирост новых случаев коронавируса в Москве начал снижаться. В городе выявили 6459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализировано 1736 пациентов с COVID-19.

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