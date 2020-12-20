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Врач назвал людей, предрасположенных к тяжелой форме коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач назвал людей, предрасположенных к тяжелой форме коронавируса

Юлия Курганова

Здоровье

Внутри группы риска по COVID-19 есть люди, которые имеют повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни. Кто эти люди, рассказал сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, но вовсе не гарантируют, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляют люди с предрасположенностью к тромбообразованию, отметил врач.

— При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции, — сообщил Демуров в интервью радио Sputnik.

Он призвал не заниматься самолечением и не принимать без рекомендаций врачей препараты, которые разжижают кровь, так как бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать нежелательные побочные эффекты. Они могут приводить к кровотечениям, в том числе к смертельным.

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