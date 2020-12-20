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Еще 4790 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Еще 4790 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Евгения Звощик

Город

В столице за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились еще 4790 пациентов. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что число вылечившихся в городе увеличилось до 567 763 человек.

Ранее столичные власти сообщили, что все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23:00.

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