Максим Галкин рассказал, какая пара была фаворитом Аллы Пугачевой в «Ледниковом периоде»

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Телеведущий Максим Галкин признался, что следить за «Ледниковым периодом» у него не всегда хватало времени. Однако его супруга Алла Пугачева оказалась фанаткой соревнований. Об этом Галкин рассказал в рамках программы «Сегодня вечером», посвященной юбилейному сезону шоу.

Ведущий подчеркнул, что Примадонна следит за выпусками и изучает, кто и как выступает на шоу. Любимцами Аллы Борисовны оказалась пара Ольги Кузьминой и бронзового призера чемпионата мира по фигурному катанию Александра Энберта. Им удалось одержать победу в восьми выпусках юбилейного сезона «Ледникового периода» из 12.

— Когда собирался на эту программу, то не смотрел много выпусков, но спросил у Аллы. Она ответила: «Кузьмина катается, как профессионал», — отметил Максим Галкин.

Находившаяся в студии программы Ольга Кузьмина была польщена отметкой Пугачевой. Девушка призналась, что долго не решалась принять участие в «Ледниковом периоде», однако любопытство одержало верх. В результате чего Ольга согласилась попробовать свои силы.

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