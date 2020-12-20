Еще 75 человек скончались от коронавируса в Москве

Фото: twitter.com/Официальный аккаунт Сергея Собянина

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, у умерших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Оперштаб напоминает, что если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, необходимо оставаться дома и вызвать врача.

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