Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4798 пациентов за сутки
В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 4798 пациентов. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
Уточняется, что число людей, которые вылечились от коронавируса, увеличилось до 572 541 человека.
Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Для этого доноры в возрасте от 18 до 55 лет не должны иметь положительные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Москвичи, которые вылечились от инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от коронавируса дома.
Ранее были названы последствия коронавируса для женского организма.
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