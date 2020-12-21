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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4798 пациентов за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 4798 пациентов за сутки

Юлия Ямпольская

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 4798 пациентов. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что число людей, которые вылечились от коронавируса, увеличилось до 572 541 человека.

Вылечившимся горожанам предлагают стать донорами плазмы. Для этого доноры в возрасте от 18 до 55 лет не должны иметь положительные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Москвичи, которые вылечились от инфекции, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от коронавируса дома.

Ранее были названы последствия коронавируса для женского организма.

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