Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Карта елочных базаров появилась в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как сообщили в ведомстве, интерактивную карту жители региона могут посмотреть на сайте министерства. На данный момент в Подмосковье работает более 60 процентов пунктов продажи елок. Всего же планируется поставить на елочные базары около 160 тысяч деревьев – это ели, сосны, пихты.

— Цены останутся на прошлогоднем уровне. Порядка семидесяти процентов елок на наших базарах – это российские деревья, около двадцати двух процентов – импортные, остальные - искусственные, — уточнил исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

Руководитель ведомства также уточнил, что в Подмосковье организована бесплатная доставка праздничных деревьев для пенсионеров.

В Санкт-Петербурге в рамках акции «Везёт в Новый год» создали праздничный экипаж на одном из центральных маршрутов города– автобусе № 24.В автобусе пассажиров встречают Дед Мороз-водитель и Снегурочка-кондуктор, чтобы создать горожанам праздничное настроение, передает ОТР.

Ранее Nation News рассказал, что в Северной Столице 31 декабря официально станет выходным днем.

— Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи,— заявил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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