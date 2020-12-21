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Еще 71 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки

Еще 71 человек с COVID-19 умер в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончался 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 540 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в понедельник, 21 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве госпитализировали 1574 больных коронавирусом. В Москве подтвердили 7263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В столичных больницах на ИВЛ находится 489 человек.

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Читайте также: Оперштаб: Прирост новых случаев коронавируса в Москве начал снижаться

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