Ученые назвали уничтожающее COVID-19 природное средство
Ученые из Германии назвали уничтожающее COVID-19 природное средство. Свою научную работу специалисты из университетской клиники в Эссене опубликовали на портале bioRxiv.
Согласно данным исследования, глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может уничтожать коронавирус. Ученые установили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом.
Отмечается, что глицирризиновая кислота безопасна для человека и легко переносится. Также она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Ранее сообщалось, что французские ученые изобрели медальон от коронавируса. Разработка за 10 минут способна убить до 94 процентов вирусов в помещении.
Читайте также: Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть коронавирусом