Ученые назвали уничтожающее COVID-19 природное средство

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Ученые из Германии назвали уничтожающее COVID-19 природное средство. Свою научную работу специалисты из университетской клиники в Эссене опубликовали на портале bioRxiv.

Согласно данным исследования, глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, может уничтожать коронавирус. Ученые установили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом.

Отмечается, что глицирризиновая кислота безопасна для человека и легко переносится. Также она обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ранее сообщалось, что французские ученые изобрели медальон от коронавируса. Разработка за 10 минут способна убить до 94 процентов вирусов в помещении.

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