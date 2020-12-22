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Посол РФ опроверг сообщения СМИ о переброске российских военных в ЦАР
Фото: youtube.com

Посол РФ опроверг сообщения СМИ о переброске российских военных в ЦАР

Юлия Курганова

Внешняя политика

Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что в Центральноафриканской Республике нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Министерства обороны России.

— Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Здесь только работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР, — рассказал он.

Посол отметил, что данный факт хорошо известен СБ ООН и всему мировому сообществу, передает РИА Новости.

Титоренко уточнил, что еще 14 российских офицеров служат в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР.

Ранее сообщалось о том, что Россия направила в ЦАР несколько сотен военных. Представитель властей ЦАР напомнил о действующих двусторонних соглашениях о военной помощи.

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