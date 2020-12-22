Гостиничный комплекс появится в районе Соколиная Гора до декабря 2023 года

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Россия, Москва, Окружной проезд Карта всех событий

В столичном районе Соколиная Гора до декабря 2023 года планируется возвести гостиничный комплекс с апартаментами. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) во вторник, 22 декабря.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, после того как застройщики подадут извещение о начале работ, будет составлен график проверок комплекса.

— Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — добавил глава Мосгосстройнадзора.

Уточняется, что разрешение на строительство уже было выдано. Комплекс построят в Окружном проезде, владение 10б, за счет инвестора. Здание будет иметь 24 этажа, его площадь составит 32,3 тысячи квадратных метров. В нем организуют 805 апартаментов. На первом этаже разместят магазины, предприятия сферы обслуживания.

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