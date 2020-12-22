Евро поднялся выше 92 рублей впервые с начала ноября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро превысил отметку в 92 рубля впервые с 9 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже во вторник утром, 22 декабря.

Так, к 10:06 по Москве курс европейской валюты расчетами «завтра» поднялся на 51 копейку — до 92,04 рубля. Доллар тем временем вырос на 54 копейки — до 75,34 рубля.

Наряду с ослаблением рубля нефть дешевеет на 2,1 процента — до 49,83 доллара за баррель марки Brent.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у экономистов, что будет с рублем в 2021 году. Эксперты разошлись в прогнозах и представили разные сценарии развития событий.

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