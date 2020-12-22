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Москва расширит список европейских чиновников, которым запрещен въезд в РФ
Фото: Официальный сайт МИД РФ (mid.ru)

Москва расширит список европейских чиновников, которым запрещен въезд в РФ

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москва в ответ на санкции Запада расширит список представителей стран-участниц Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В дипведомстве России вновь заявили, что считают европейские санкции неприемлемыми. Более того, Москва пообещала не оставить без адекватного ответа недружественные акции, проводимые Западом.

— Недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ, — указано в сообщении МИД.

Ранее западные страны заявили о введении ограничительных мер в отношении России после госпитализации Алексея Навального. В ноябре Москва наложила ответные рестрикции.

Во вторник, 22 декабря, в российский МИД были вызваны дипломаты Швеции, ФРГ и Франции. Им и представительству ЕС передали ноты, уведомляющие о расширении российского «черного списка». В него вошли лица, причастные, по мнению Москвы, к «нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках Европейского союза».

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