Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК назвал возможную причину смерти ученого-генетика в Петербурге
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК назвал возможную причину смерти ученого-генетика в Петербурге

Ростислав Зубков

Происшествия

Биолог Александр Каганский мог погибнуть из-за падения с большой высоты. Об этом заявила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Ранее стало известно, что 19 декабря в Северной столице возле дома на улице Замшина было найдено тело мужчины 1975 года рождения. По данным СМИ, погибшим оказался известный ученый Александр Каганский. СК выявил на теле мужчины признаки насильственной смерти. По факту случившегося завели дело об убийстве. Задержан подозреваемый — 45-летний петербуржец.

— По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты, — указано в релизе управления СК.

Уточняется, что расследование обстоятельств инцидента продолжается. Проверяются и другие версии смерти.

В ДФУ подтвердили, что 19 декабря погиб профессор вуза, директор Центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Каганский. Он был одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. Ему было 45 лет.

Читайте также: Троих мужчин задержали по подозрению в убийстве знакомого в Подмосковье

смертьСанкт-ПетербургСК России
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Глазков
Михаил Глазков

Диаметры будут комфортнее

Игорь Березин
Игорь Березин

Дома и вкуснее, и веселее

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Трудности проходят, а книги остаются

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ничего себе поездочка

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Русская Анджелина Джоли по имени Аленка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фейку — фейковая смерть

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Героев нет в отечестве своем

Все мнения
О проекте