СК назвал возможную причину смерти ученого-генетика в Петербурге

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Биолог Александр Каганский мог погибнуть из-за падения с большой высоты. Об этом заявила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Ранее стало известно, что 19 декабря в Северной столице возле дома на улице Замшина было найдено тело мужчины 1975 года рождения. По данным СМИ, погибшим оказался известный ученый Александр Каганский. СК выявил на теле мужчины признаки насильственной смерти. По факту случившегося завели дело об убийстве. Задержан подозреваемый — 45-летний петербуржец.

— По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты, — указано в релизе управления СК.

Уточняется, что расследование обстоятельств инцидента продолжается. Проверяются и другие версии смерти.

В ДФУ подтвердили, что 19 декабря погиб профессор вуза, директор Центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Каганский. Он был одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. Ему было 45 лет.

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