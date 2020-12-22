Новогоднюю художественную подсветку включат на Останкинской башне

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На Останкинской башне 24 декабря впервые запустят новогоднее световое шоу. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— До 10 января с 18 до 23 часов оно (шоу — прим. «ВМ») будет включаться на 5 минут в начале каждого часа. А в новогоднюю ночь художественное освещение Останкинской телебашни будет украшать Москву с 00:00 до 01:00, — уточнили в сообщении.

Световое шоу удастся провести благодаря новой подсветке Останкинской телебашни. Она станет самой высокой в Европе художественно-архитектурной подсветкой в мире, которую эксплуатируют в условиях низких температур.

Так, всего башня содержит более 550 различных источников света. Приборы способны менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча.

Кроме того, новая система освещения башни имеет разные режимы работы, в частности ночной, праздничный и свободный, передает РИА Новости.

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