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Новогоднюю художественную подсветку включат на Останкинской башне
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новогоднюю художественную подсветку включат на Останкинской башне

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1Карта всех событий

На Останкинской башне 24 декабря впервые запустят новогоднее световое шоу. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— До 10 января с 18 до 23 часов оно (шоу — прим. «ВМ») будет включаться на 5 минут в начале каждого часа. А в новогоднюю ночь художественное освещение Останкинской телебашни будет украшать Москву с 00:00 до 01:00, — уточнили в сообщении.

Световое шоу удастся провести благодаря новой подсветке Останкинской телебашни. Она станет самой высокой в Европе художественно-архитектурной подсветкой в мире, которую эксплуатируют в условиях низких температур.

Так, всего башня содержит более 550 различных источников света. Приборы способны менять цвет, формировать луч призмами, проецировать изображения, создавать яркие вспышки и движение луча.

Кроме того, новая система освещения башни имеет разные режимы работы, в частности ночной, праздничный и свободный, передает РИА Новости.

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Останкинская башняпраздничная подсветкаНовый год
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