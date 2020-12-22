Полугодовой запас лекарств и средств защиты от COVID-19 создали в Подмосковье
Запас лекарств от коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и лабораторных расходных материалов создан в Подмосковье вплоть до второго полугодия 2021 года. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказали в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что динамика заболеваемости жителей Подмосковья коронавирусной инфекцией контролируется в режиме реального времени при помощи электронно-учетных систем, сообщает РИА Новости.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные школы не будут переходить на постоянное дистанционное обучение.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной «ЭпиВакКорона»