Полугодовой запас лекарств и средств защиты от COVID-19 создали в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Запас лекарств от коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и лабораторных расходных материалов создан в Подмосковье вплоть до второго полугодия 2021 года. Об этом во вторник, 22 декабря, рассказали в пресс-службе министерства экономики и финансов Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что динамика заболеваемости жителей Подмосковья коронавирусной инфекцией контролируется в режиме реального времени при помощи электронно-учетных систем, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные школы не будут переходить на постоянное дистанционное обучение.

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