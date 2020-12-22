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ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать за повторное нарушение ограничительных мер против COVID-19
Фото: Анна Быкова

ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать за повторное нарушение ограничительных мер против COVID-19

Анастасия Волоснова

Город

ТЦ «Охотный ряд» повторно нарушил ограничительные меры против COVID-19. За это торговому центру грозит штраф в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Нарушения были выявлены в торговом центре еще на прошлой неделе. Однако меры по соблюдению социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима так и не были введены.

Администрация ТЦ «Охотный ряд» была вызвана в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

За нарушение мер профилактики COVID-19 предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. Размер суммы может возрасти до 1 миллиона рублей, если в результате нарушений был нанесен вред здоровью посетителей ТЦ.

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